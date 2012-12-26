Во Владивостоке на стройки приходит новая опалубка

Опалубка позволяет, с учетом времени на ее установку (половина дня), бригаде из 10 человек за смену заливать (еще полдня) около 724 куб. метров бетона. Причем одновременно заливаются и стены, и очередное межэтажное перекрытие. На один этаж здания уходит от трех дней до недели, с учетом набора бетоном необходимой прочности. То есть скорость сооружения монолитной коробки высотного здания оптимизирована под снижение затрат, и она выше, чем сегодня практикуется в Приморье, в два раза. При минимальных трудозатратах технология позволяет добиваться высокой производительности и снижения себестоимости конечной продукции. Достаточно половины дня, чтобы рабочий, не знакомый ранее с этой технологией, овладел ею и мог работать на равных с другими.