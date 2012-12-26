Во Владивостоке на стройки приходит новая опалубка

Во Владивостоке состоялась презентация металлической опалубки для монолитного домостроения южнокорейской компании Kumkang Kind, которую на российском рынке сегодня продвигает владивостокская компания ООО «Fora Systems».
Было отмечено, что корейская компания, которая сегодня активно поставляет свою продукцию в Малайзию, США, Вьетнам и Индию, намерена продавать ее и в России. И первые шаги обнадеживают. Именно с применением этой опалубки сейчас во Владивостоке в рамках развития многофункционального комплекса «Черемушки» начинается строительство 32-этажного здания.
Как отметил директор по продажам Kumkang Kind Чой Бон Сук, практика применения этой опалубки в Республике Корея показывает, что она особенно эффективна при строительстве высотных зданий, и цена «квадрата» помещений зданий, сданных «под ключ» с хорошей отделкой и высококачественным оборудованием, в итоге составляет около $1 тыс. Иначе корейский «избалованный» потребитель не купит. Там не принято покупать голые стены и затем годами делать ремонты в новом доме.
Опалубка позволяет, с учетом времени на ее установку (половина дня), бригаде из 10 человек за смену заливать (еще полдня) около 724 куб. метров бетона. Причем одновременно заливаются и стены, и очередное межэтажное перекрытие. На один этаж здания уходит от трех дней до недели, с учетом набора бетоном необходимой прочности. То есть скорость сооружения монолитной коробки высотного здания оптимизирована под снижение затрат, и она выше, чем сегодня практикуется в Приморье, в два раза. При минимальных трудозатратах технология позволяет добиваться высокой производительности и снижения себестоимости конечной продукции. Достаточно половины дня, чтобы рабочий, не знакомый ранее с этой технологией, овладел ею и мог работать на равных с другими.
Благодаря тому, что эта опалубка металлическая - алюминиевая со спецпокрытием для внутреннего контура и стальная для внешнего контура и литья сложной конфигурации, - она долговечна, и производители гарантируют возможность продления ее ресурса до 250 циклов. По мнению специалистов «Fora Systems», застройщик за счет этой технологии может снизить затраты на строительстве своих объектов в 1,5 раза.
Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".