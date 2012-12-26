Во Владивостоке новая технология сократила время простоев морских судов

Положительно оценивает Николай Колесников и изменение технологии выдачи заинтересованным лицам товаросопроводительных документов, необходимых для подготовки декларации на товары. Еще недавно такие документы получатель или таможенный представитель мог получить только после размещения товаров в зону таможенного контроля порта, сегодня их можно получить сразу после оформления прибытия морского судна. Это позволяет декларанту или таможенному представителю уже во время выгрузки товаров провести необходимые для декларирования мероприятия, а при размещении товаров в зону таможенного контроля порта незамедлительно подать декларацию на товары. По мнению менеджера, это изменение сокращает время нахождения товара в порту не менее чем на сутки, что положительно сказывается на пропускной привлекательности порта.