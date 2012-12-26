Все больше компаний устраивают новогодние корпоративы на свежем воздухе и с пользой для здоровья

Вторая половина декабря в большинстве компаний ознаменована подготовкой и проведением новогодних корпоративов. Все чаще компании заказывают для своих сотрудников вместо традиционного застолья креативные вечеринки и активный отдых на свежем воздухе.
Корпоратив как инвестиция
«Постоянно общаясь друг с другом на работе, сотрудники со временем устают от такого общения. В результате начинает подавать голос извечный спутник обыденности – раздражение, которое, накапливаясь, неизбежно выливается в конфликты. Поэтому корпоративная вечеринка – это, в первую очередь, профилактика заражения атмосферы коллектива чрезвычайно опасным для жизни любой компании заболеванием – разобщенностью и недружелюбием, - считает директор ООО «Агентство творческих решений «Статус» Елена ВОХМИНА.
Но есть у корпоратива еще и другое предназначение. Умеющие хорошо считать деньги собственники понимают, что мало дать человеку возможность заработать «на хлеб насущный». Для того чтобы сотрудник выкладывался на 150% своих возможностей, для него еще очень важно понятие общей цели и чувства сопричастности в ее достижении.
«Корпоративный праздник - это не способ развлечь сотрудников, это инструмент дополнительной мотивации, элемент формирования имиджа компании и один из самых эффективных методов трансляции корпоративных ценностей, - продолжает Елена Вохмина. - К подобным мероприятиям следует относиться как к способу сплотить коллектив, создать определенные традиции, укрепить корпоративную культуру. При подготовке праздника необходимо ставить перед собой задачу продемонстрировать успешность компании на рынке и тем самым повысить мотивацию сотрудников, вызвать чувство гордости за свою фирму и принадлежность к ней, поощрить лучших работников. Корпоративный праздник - это еще и прекрасная возможность ненавязчиво продемонстрировать партнерам по бизнесу и даже конкурентам высокий уровень вашей компании, ее статус, наличие корпоративной этики, фирменного стиля. Правильная профессиональная организация корпоратива может послужить укреплению имиджа компании в самых разных кругах общества, в том числе и деловых. Именно через корпоративы руководство организации может донести до сотрудников цели и стратегию развития компании».
«Корпоратив - это некая «инвестиция» в победу команды единомышленников, и следовательно, всего коллектива, всей компании, - считает заместитель директора макрорегионального филиала – директор по организационному развитию и управлению персоналом ОАО «Ростелеком» Елена СИМОНОВА. - Мы отмечаем, что после совместного отдыха заметно улучшается эффективность труда и растет здоровый тонус коллектива. Но такой результат достигается в том случае, если правильно поставлена цель мероприятия».
Цель оправдывает средства
От цели, которую ставит перед собой руководитель компании при проведении праздника, будет зависеть и формат мероприятия: сценарий праздника и оформление зала, дресс-код и меню, конкурсы и творческие номера. Торжество не должно превращаться в сплошное застолье. Корпоративные праздники нужно организовывать, в них должен быть сценарий, в котором есть место каждому сотруднику. Тогда каждый человек почувствует, что это сделано именно для него, что каждый – участник этого события.
Сотрудники праздничных агентств Владивостока говорят о том, что тематика предновогоднего корпоратива сильно зависит от бюджета компании, которая его заказывает - кто-то заказывает пиротехническое шоу, кто-то - целые шоу-программы. Тематика новогодних корпоративов – разнообразна. В этом году чаще всего обыгрывают год Змеи и тематику Конца света. Причем очень часто с творческими номерами, наряду с профессиональными артистами, выступают сотрудники компаний, демонстрируя свои таланты. Также в последнее время в моду стал входить активный отдых, даже в зимнее время. Клиенты чаще заказывают выездные корпоративы с кейтерингом. Некоторые компании даже заказывают проведение хоккейных турниров для своих сотрудников. Причем там все как по-настоящему, команды собираются из сотрудников отделов, есть своя форма, группа поддержки.
«Форматов проведения праздников сегодня довольно много – многие уже пресытились ресторанно-банкетным вариантом с программой, поэтому все больше компаний организует выезды, сами мероприятия стали более активными, - считает Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ООО «Сименс Финанс». – Довольно часто корпоративы сочетают в себе обучение или стратегические сессии и неформальную часть программы. В целом мероприятия становятся более комплексными и требующими все более тщательной подготовки. Если говорить об опыте нашей компании, то в последнее время мы стремимся организовывать выезды, совмещая это с максимальным комфортом для сотрудников. Например, однажды для празднования Нового года мы вывезли сотрудников в край, где были организованы активные зимние соревнования. Чтобы не замерзнуть, сотрудники угощались глинтвейном, грогом и горячим шоколадом, а после всего была вечеринка в отличном ресторане».
Несмотря на то, что службы персонала крупных компаний сегодня довольно тщательно занимаются подготовкой корпоративных мероприятий, приятным и радостным событием корпоратив становится не для всех. Как показывают исследования, проведенные компанией HeadHunter среди сотрудников приморских компаний, каждый второй сотрудник не хочет посещать праздничные посиделки с коллегами и начальством (48%), тем не менее почти половина из них (26%) планирует туда идти, потому что «надо».
Больше всего желающих пойти на новогодний корпоратив выявлено среди представителей профобласти «Добыча сырья», а вот врачи, фармацевты и представители сферы безопасности чаще не любят подобные мероприятия.
«Более трети респондентов признаются, что чувствуют давление при принятии решения: хотя руководство напрямую не заставляет их посещать корпоративные мероприятия, все же в их компании существует негласное правило, согласно которому присутствие на корпоративе «очень желательно», - комментирует данные исследования Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток. - Еще 9% опрошенных утверждают, что у них это вообще является обязательным требованием. И если в большинстве случаев из-за игнорирования вечеринки ничего страшного не произойдет, то иногда работника может ждать неприятный разговор (13%), выговор (3%) и даже штраф (3%). Интересно, что чаще всего заинтересованы в новогоднем застолье с коллегами и начальством те, в чьих компаниях действительно царит демократия (70%). Каждый второй опрошенный, на работе у которого практикуется обязательное или добровольно-принудительное посещение мероприятий, пойдет туда вынужденно. Большинство работников не любят корпоративы в первую очередь потому, что на них нельзя как следует расслабиться (37%), поскольку рядом находятся коллеги и руководство, а каждому третьему (35%) неприятно видеть их в подвыпившем состоянии!»
Но корпоратив нужно проводить не всегда. По мнению специалистов, неправильно проведенное мероприятие может принести компании больше вреда, чем пользы.
Губительная экономия
«Во-первых, достаточно сложно провести мероприятие, если директор компании не довел до организаторов цели и задачи праздника, - делятся опытом специалисты агентства творческих решений «Статус». - Не на пользу компании идет и излишняя экономия на торжестве – бывает так, что руководитель цель корпоратива сформулировал, а вот денег на праздник выделил крайне мало. Поэтому праздник подготовили и провели своими силами, в перерывах между подготовкой отчетов и текущей работой. При этом заказали дешевый ресторан, пригласили только топов и менеджеров среднего звена, не было хорошей программы, поэтому после корпоратива количество недовольных, нелояльных работников увеличилось. Собираясь устроить праздник в компании, нужно помнить главное: корпоратив – это ВСЯ компания. Если нет зала, денег и т.д. , то нужно думать о других формах заботы о своих работниках (грамоты, благодарности, ценные подарки). Обязательно нужно проводить анкетирование до и после корпоратива – если этого не делать, то форматы проведения праздника могут не совпадать с интересами большинства. Отсюда - большое количество недовольных на празднике».
Кроме этого, при подготовке корпоратива специалисты рекомендуют учитывать уровень заработных плат в компании. Если руководитель, желая сделать подарок подчиненным, устраивает вечеринку в ресторане, который в обычной жизни персоналу фирмы не по карману, то на нее может не явиться добрая половина сотрудников. Это не пренебрежение традициями коллектива, просто им нечего надеть в такое шикарное место, они не знают этикета, принятого в таких местах, и не хотят ставить и себя, и руководителя в неловкое положение.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".