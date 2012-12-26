Все больше компаний устраивают новогодние корпоративы на свежем воздухе и с пользой для здоровья

«Более трети респондентов признаются, что чувствуют давление при принятии решения: хотя руководство напрямую не заставляет их посещать корпоративные мероприятия, все же в их компании существует негласное правило, согласно которому присутствие на корпоративе «очень желательно», - комментирует данные исследования Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток. - Еще 9% опрошенных утверждают, что у них это вообще является обязательным требованием. И если в большинстве случаев из-за игнорирования вечеринки ничего страшного не произойдет, то иногда работника может ждать неприятный разговор (13%), выговор (3%) и даже штраф (3%). Интересно, что чаще всего заинтересованы в новогоднем застолье с коллегами и начальством те, в чьих компаниях действительно царит демократия (70%). Каждый второй опрошенный, на работе у которого практикуется обязательное или добровольно-принудительное посещение мероприятий, пойдет туда вынужденно. Большинство работников не любят корпоративы в первую очередь потому, что на них нельзя как следует расслабиться (37%), поскольку рядом находятся коллеги и руководство, а каждому третьему (35%) неприятно видеть их в подвыпившем состоянии!»