Ябули для приморцев стал ближе

«Владивосток Авиа» запустила чартерные авиарейсы Владивосток — Муданьцзян. Полеты совершаются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – и продлятся до марта 2013 года. На маршруте используются комфортабельные лайнеры Ту-204 и А320 в компоновке бизнес и экономкласс. Примечательно, что лыжное снаряжение на этих рейсах перевозится бесплатно.