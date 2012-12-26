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Ябули для приморцев стал ближе

26 декабря 2012, 22:07
Китайский горнолыжный курорт Ябули давно облюбовали приморцы. Единственным минусом было время на дорогу. Теперь такой проблемы нет. Добраться до курорта можно всего за 45 минут.
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Туризм

Китайский горнолыжный курорт Ябули давно облюбовали приморцы. Единственным минусом было время на дорогу. Теперь такой проблемы нет. Добраться до курорта можно всего за 45 минут.

«Владивосток Авиа» запустила чартерные авиарейсы Владивосток — Муданьцзян. Полеты совершаются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – и продлятся до марта 2013 года. На маршруте используются комфортабельные лайнеры Ту-204 и А320 в компоновке бизнес и экономкласс. Примечательно, что лыжное снаряжение на этих рейсах перевозится бесплатно.

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#Дальний Восток#Общество
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