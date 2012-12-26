Звездный прогноз: Тельцы останутся без денег

Стрелец. Стрельцам в начале недели, возможно, придется столкнуться с трудностями при реализации своих инициатив. В это время лучше воздержаться от новых дел и стараться не попадать в конфликтные ситуации. В середине недели вас ждет прилив оптимизма и уверенности в себе.