Чем грозят россиянам "аптечные отделы" в супермаркетах?

«ЗР» выяснил, как относятся владивостокцы к идее продавать лекарства в продуктовых магазинах и супермаркетах
Министерство промышленности и торговли уже который год подряд предлагает продавать безрецептурные лекарственные препараты в супермаркетах и даже обычных продуктовых магазинах.
Минпромторг решил окончательно «продавить» эту идею. Ее разработчики предлагают существенно расширить перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право на осуществление фармацевтической деятельности в составе закупки и розничной продажи лекарственных средств и сопутствующего ассортимента, и внести дополнения и изменения в соответствующие законодательные акты.
Предполагается, что в универсальном магазине может быть создан некий "аптечный отдел". В таком отделе магазины получат возможность торговать безрецептурными лекарственными препаратами "повседневного массового спроса", витаминами, лечебной косметикой, товарами для здоровья и биологически активными добавками.
Авторы идеи приводят в пример США, Венгрию, Данию, Италию, Израиль, Польшу, Швецию и другие страны, где разрешено торговать безрецептурными лекарствами в неспециализированных торговых точках.
Однако участники фармрынка опасаются, что в результате продажа фальсифицированных лекарств возрастет в разы. Кроме того, аптеки начнут терять покупателей самого рентабельного товара, что приведет к резкому снижению прибыли и даже их разорению. Хотя при этом фармпроизводители отмечают, что для них идея Минпромторга выгодна, так как дает возможности расширения базы розничных точек, в которых может быть представлена их продукция.
Представители торговых сетей не против заполучить высокодоходный сегмент товаров и считают, что такой вариант торговли лекарственными препаратами приведет к росту конкуренции на фармацевтическом рынке и даже снижению цен, отчего потребитель только выиграет.
А что же об этом думают сами потребители? Корреспондент «ЗР» узнал мнение покупателей владивостокских магазинов и торговых центров.
Александр, 35 лет, моряк:
- Я отношусь к этой идее положительно, пользуюсь этой услугой постоянно, находясь за границей.
Михаил, 28 лет, курьер:
- Это было бы здорово! Отличная идея. Быстро и в любое время дня и ночи можно купить необходимое лекарство.
Татьяна , 19 лет, студентка:
- Я считаю, что в идее продавать лекарство нет ничего плохого, и если я захожу в супермаркет, то удобно купить все в одном месте. А аптекам и так будет что продавать, просто кто-то будет покупать в магазине кто-то в аптеке.
Павел, 42 года, медицинский работник:
- Продавать лекарства в супермаркетах?! Я против этого! Сомневаюсь в качестве лекарств и соблюдении правил и норм хранения и распространения препаратов. Сами видите, как супермаркеты не торопятся избавляться от просрочки, к тому же резко увеличится число желающих лечиться самостоятельно, не посоветовавшись даже с провизором.
Ольга, 45 лет, предприниматель:
- Я отношусь к этому отрицательно. Продуктовый магазин - это продуктовый магазин. На то он так и называется. Магазины - это одна система, аптеки - это другая система, и нельзя их смешивать. В аптеках лекарства первой необходимости проходят больше проверок и имеют гарантию качества. И тем более, торговля лекарствами и прочими медикаментозными средствами регулируется отдельным и весьма жестким законодательством.
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Елена КЛОЕВА, газета «Золотой Рог», Владивосток.