Чем грозят россиянам "аптечные отделы" в супермаркетах?

Однако участники фармрынка опасаются, что в результате продажа фальсифицированных лекарств возрастет в разы. Кроме того, аптеки начнут терять покупателей самого рентабельного товара, что приведет к резкому снижению прибыли и даже их разорению. Хотя при этом фармпроизводители отмечают, что для них идея Минпромторга выгодна, так как дает возможности расширения базы розничных точек, в которых может быть представлена их продукция.