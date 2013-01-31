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Чем грозят россиянам "аптечные отделы" в супермаркетах?

31 января 2013, 16:27
"ЗР" выяснил, как относятся владивостокцы к идее продавать лекарства в продуктовых магазинах и супермаркетах.

«ЗР» выяснил, как относятся владивостокцы к идее продавать лекарства в продуктовых магазинах и супермаркетах

Министерство промышленности и торговли уже который год подряд предлагает продавать безрецептурные лекарственные препараты в супермаркетах и даже обычных продуктовых магазинах.

Минпромторг решил окончательно «продавить» эту идею. Ее разработчики предлагают существенно расширить перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право на осуществление фармацевтической деятельности в составе закупки и розничной продажи лекарственных средств и сопутствующего ассортимента, и внести дополнения и изменения в соответствующие законодательные акты.

Предполагается, что в универсальном магазине может быть создан некий "аптечный отдел". В таком отделе магазины получат возможность торговать безрецептурными лекарственными препаратами "повседневного массового спроса", витаминами, лечебной косметикой, товарами для здоровья и биологически активными добавками.

Авторы идеи приводят в пример США, Венгрию, Данию, Италию, Израиль, Польшу, Швецию и другие страны, где разрешено торговать безрецептурными лекарствами в неспециализированных торговых точках.

Однако участники фармрынка опасаются, что в результате продажа фальсифицированных лекарств возрастет в разы. Кроме того, аптеки начнут терять покупателей самого рентабельного товара, что приведет к резкому снижению прибыли и даже их разорению. Хотя при этом фармпроизводители отмечают, что для них идея Минпромторга выгодна, так как дает возможности расширения базы розничных точек, в которых может быть представлена их продукция.

Представители торговых сетей не против заполучить высокодоходный сегмент товаров и считают, что такой вариант торговли лекарственными препаратами приведет к росту конкуренции на фармацевтическом рынке и даже снижению цен, отчего потребитель только выиграет.

А что же об этом думают сами потребители? Корреспондент «ЗР» узнал мнение покупателей владивостокских магазинов и торговых центров.

Александр, 35 лет, моряк:

- Я отношусь к этой идее положительно, пользуюсь этой услугой постоянно, находясь за границей.

Михаил, 28 лет, курьер:

- Это было бы здорово! Отличная идея. Быстро и в любое время дня и ночи можно купить необходимое лекарство.

Татьяна , 19 лет, студентка:

- Я считаю, что в идее продавать лекарство нет ничего плохого, и если я захожу в супермаркет, то удобно купить все в одном месте. А аптекам и так будет что продавать, просто кто-то будет покупать в магазине кто-то в аптеке.

Павел, 42 года, медицинский работник:

- Продавать лекарства в супермаркетах?! Я против этого! Сомневаюсь в качестве лекарств и соблюдении правил и норм хранения и распространения препаратов. Сами видите, как супермаркеты не торопятся избавляться от просрочки, к тому же резко увеличится число желающих лечиться самостоятельно, не посоветовавшись даже с провизором.

Ольга, 45 лет, предприниматель:

- Я отношусь к этому отрицательно. Продуктовый магазин - это продуктовый магазин. На то он так и называется. Магазины - это одна система, аптеки - это другая система, и нельзя их смешивать. В аптеках лекарства первой необходимости проходят больше проверок и имеют гарантию качества. И тем более, торговля лекарствами и прочими медикаментозными средствами регулируется отдельным и весьма жестким законодательством.

P.S. «ЗР» предлагает нашим читателям оставить свое мнение по этому вопросу в комментариях ниже, не забывая о правилах пользования этой функцией.

Елена КЛОЕВА, газета «Золотой Рог», Владивосток.

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