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Дальневосточный Сбербанк может дать клиентам рассрочку в случае сокращения на работе

31 января 2013, 11:11
Сбербанк России объявил сразу три акции для клиентов – физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам.
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Банки

Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" может предоставить клиентам рассрочку или продлить срок досудебной работы в случае просрочки по платежам в связи со служебным сокращением или иным затруднительным финансовым положением.

Об этом рассказала директор управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Ирина ДМИТРИЕВА.

- Если вы не можете вовремя внести очередной платеж по кредиту, необходимо прийти в банк, пояснить ситуацию, написать заявление. Мы всегда рады пойти навстречу клиенту. Главное - не скрываться от банка, а обратиться к нам сразу же при возникновении проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при исполнении которой кредитная история клиента остается положительной, - рассказала Ирина Дмитриева.

В 2013 году Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" объявил сразу три акции для клиентов – физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам - "Спасательный круг", "Второй шанс" и "Рука помощи". Срок действия акций – до 7 марта 2013 года. На кредиты с дифференцированными платежами акции не распространяется, так как они изначально предусматривают гибкий график погашения обязательств.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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