Дальневосточный Сбербанк может дать клиентам рассрочку в случае сокращения на работе

- Если вы не можете вовремя внести очередной платеж по кредиту, необходимо прийти в банк, пояснить ситуацию, написать заявление. Мы всегда рады пойти навстречу клиенту. Главное - не скрываться от банка, а обратиться к нам сразу же при возникновении проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при исполнении которой кредитная история клиента остается положительной, - рассказала Ирина Дмитриева.