Гендиректором "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" назначен Павел Грачев

Внешэкономбанк в ноябре 2011 года учредил Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который призван содействовать реализации крупных инвестпроектов в дальневосточных регионах. Задачи фонда - участие в этих проектах, организация и привлечение инвесторов, в том числе иностранных. Предполагалось, что общий объем кредитов ВЭБа в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе в рамках проектов фонда к 2015 году может составить 70 млрд рублей при общей стоимости проектов 350 млрд рублей.