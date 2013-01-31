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Гендиректором "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" назначен Павел Грачев

31 января 2013, 19:16
Генеральным директором и председателем правления ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (дочерняя организация Внешэкономбанка) назначен бывший глава ОАО "Уралкалий" Павел ГРАЧЕВ.

Генеральным директором и председателем правления ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (дочерняя организация Внешэкономбанка) назначен бывший глава ОАО "Уралкалий" Павел ГРАЧЕВ. Его предшественник Александр БАЖЕНОВ остался членом совета директоров.

Фонд с момента его создания в ноябре 2011 года возглавлял Геннадий Алексеев. Он совмещал посты председателя правления и генерального директора, пока в сентябре 2012 года на эти позиции не был назначен директор дирекции государственно-частного партнерства ВЭБа Александр Баженов. Алексеев тогда стал президентом фонда. До перехода в структуру ВЭБа Геннадий Алексеев занимал пост первого заместителя председателя правительства республики Саха (Якутия).

Внешэкономбанк в ноябре 2011 года учредил Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который призван содействовать реализации крупных инвестпроектов в дальневосточных регионах. Задачи фонда - участие в этих проектах, организация и привлечение инвесторов, в том числе иностранных. Предполагалось, что общий объем кредитов ВЭБа в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе в рамках проектов фонда к 2015 году может составить 70 млрд рублей при общей стоимости проектов 350 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Общество
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