Малый бизнес Росбанка на Дальнем Востоке вырос

"Потенциал Дальневосточного региона чрезвычайно высок. Подразделение Росбанка во Владивостоке является одним из крупнейших по объемам кредитования предприятий среднего бизнеса, формируя около 10% кредитного портфеля Росбанка в этом сегменте. После внедрения в 2012 году модернизированной линейки продуктов для малого и среднего бизнеса мы смогли выйти на качественно новый уровень и показать отличные результаты", - комментирует региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.