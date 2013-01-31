Пластиковые карты станут не нужны

"Может быть так, что через 50 лет никаких пластиковых карт уже не будет, вместо них люди будут использовать собственный зрачок или палец, все остальное будет происходить с помощью облачных технологий", - сказал он на пресс-конференции. Он подчеркнул, что, так как мир постоянно меняется, ведется работа в таких направлениях, как развитие технологии мобильных терминалов, идет переход от контактных платежей к бесконтактным, стремительно растут возможности мобильных платежей и электронной коммерции. Также Паркер отметил, что в РФ порядка 18% от общего объема операций по картам Visa, по данным от октября 2012 года, приходится на платежи в торговой сети. Всего в мире около 2 млрд карт Visa, в России их - 90 млн.