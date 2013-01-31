"РусГидро" до лета выберет подрядчика строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке

Акционеры "РусГидро" 16 ноября 2012 года одобрили допэмиссию 110 млрд акций, а соответствующий указ президента РФ был подписан 22 ноября. Размещение акций по преимущественному праву завершится 26 февраля 2013 года. Размещение по открытой подписке пройдет в марте-апреле текущего года, а отчет об итогах допэмиссии будет зарегистрирован в мае-июне 2013 года.