Цена на нефть определяет судьбу крупных проектов на Дальнем Востоке

Это мнение показалось оптимистичным, однако, Минэкономразвития Российской Федерации буквально следом развеяло этот оптимизм, сообщив, что в период до 2030 г. не исключается возможность того, что разработка Штокмановского месторождения газоконденсатов будет свернута. Основным фактором риска является сложность его разработки и высокая стоимость проекта. Кроме того, под большим вопросом находится будущая рентабельность освоения участка, поскольку прогнозированные оценки свидетельствуют о возможности падения мировых цен на углеводороды. Самое крупное месторождение газоконденсатов в мире находится в центральной части шельфа Баренцева моря на территории, относящейся к РФ. Расстояние от Штокмана до Мурманска - 600 км.