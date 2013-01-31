В Приморье "подарок за покупку" в виде алкоголя будет запрещен

Как пояснила депутат комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Елена Викдорова, в настоящее время недобросовестные предприниматели пытаются обойти запрет на продажу крепкого алкоголя после 23 часов с помощью специального сервиса в Интернете. Суть его в том, что клиент, заказывая зажигалку, получает в "подарок" крепкий алкоголь с доставкой по необходимому адресу. В описании услуги говорится, что алкоголь не продается, а является подарком за покупку зажигалки. Стоимость "коллекционной" зажигалки составляет от 100 до 500 и более рублей.