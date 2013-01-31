В Приморье "подарок за покупку" в виде алкоголя будет запрещен

Законодательное Собрание Приморского края предлагает ограничить распространение алкогольной продукции в качестве премии за приобретение иных товаров и услуг, сообщили "ЗР" в пресс-службе ЗС ПК.
Приморский парламент поддержал законодательную инициативу Орловского областного Совета народных депутатов по внесению изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Как пояснила депутат комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Елена Викдорова, в настоящее время недобросовестные предприниматели пытаются обойти запрет на продажу крепкого алкоголя после 23 часов с помощью специального сервиса в Интернете. Суть его в том, что клиент, заказывая зажигалку, получает в "подарок" крепкий алкоголь с доставкой по необходимому адресу. В описании услуги говорится, что алкоголь не продается, а является подарком за покупку зажигалки. Стоимость "коллекционной" зажигалки составляет от 100 до 500 и более рублей.
"Формально закон не нарушается. Рекламой данного сервиса, в некоторых регионах, заклеены все подъезды, а рекламные листовки такого сервиса открыто раздают в местах скопления людей", - отмечают орловские законодатели-авторы поправок.
Также, по мнению региональных депутатов, в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не четко определено понятие розничной продажи алкогольной продукции и процесс ее совершения. Соответственно, вне сферы действия закона остается оптовая и мелкооптовая (2-3 бутылки) продажа алкоголя, а также продажа по заказу, через доставку, по предоплате, предоставление бонуса или подарка. Все эти моменты законодатели предлагают учесть при корректировке федерального закона, чтобы правоохранительные органы могли пресекать попытки обойти запрет на продажу крепкого алкоголя.
Депутаты приморского парламента надеются, что данные меры будут препятствовать нелегальному распространению алкогольной продукции и способствовать снижению уровня преступности в указанной сфере.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Игоря Кравца.