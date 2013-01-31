Во Владивостоке возобновлена работа временной приемной Генпрокурора России

Генеральным прокурором Российской Федерации Чайка Ю.Я. дано поручение о продлении периода работы Временных приемных до завершения отопительного сезона в субъектах Российской Федерации.
В целях оказания гражданам необходимой правовой помощи и оперативного получения информации о фактах нарушений закона в сфере ЖКХ, ранее открытые в Хабаровске и во Владивостоке временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации продолжают свою работу.
Заинтересованные лица могут обратиться во Временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации в период с 01.02 по 30.04.2013, в рабочие дни с 09 до 13, с 14 до 18 часов по адресу:
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 51, каб.1 (здание прокуратуры Приморского края),
г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6, каб. 323 (здание прокуратуры Хабаровского края).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.