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Во Владивостоке возобновлена работа временной приемной Генпрокурора России

31 января 2013, 14:26
Граждане могут пожаловаться на нарушения закона в сфере оказания услуг ЖКХ.
Сюжет
ЖКХ

Генеральным прокурором Российской Федерации Чайка Ю.Я. дано поручение о продлении периода работы Временных приемных до завершения отопительного сезона в субъектах Российской Федерации.

В целях оказания гражданам необходимой правовой помощи и оперативного получения информации о фактах нарушений закона в сфере ЖКХ, ранее открытые в Хабаровске и во Владивостоке временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации продолжают свою работу.

Заинтересованные лица могут обратиться во Временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации в период с 01.02 по 30.04.2013, в рабочие дни с 09 до 13, с 14 до 18 часов по адресу:

г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 51, каб.1 (здание прокуратуры Приморского края),

г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6, каб. 323 (здание прокуратуры Хабаровского края).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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