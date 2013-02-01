Десять мобильных комплексов "Паркон" доставлены в Приморье

Мобильные комплексы «Паркон», закупленные за счёт средств краевого бюджета, доставлены в Приморский край.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, оборудование поступило в государственное учреждение «Примгосавтонадзор». Сейчас его специалисты готовят документы для передачи «Парконов» в ГИБДД края. Всего закуплено десять мобильных комплексов «Паркон» и два прибора компьютерной обработки данных.
Напомним, комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил парковки и стоянки транспортных средств "Паркон" позволяют фиксировать в автоматическом режиме нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. По словам специалистов, это уникальная технология выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с последующей автоматической обработкой данных на центральном посту. Видеофиксатор «Паркон» представляет собой небольшой моноблочный прибор, который устанавливается на передней панели патрульного автомобиля.
На приобретение десяти приборов видеофиксации нарушения правил парковки из краевого бюджета выделено 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Газета" Золотой Рог".