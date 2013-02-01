Десять мобильных комплексов "Паркон" доставлены в Приморье

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, оборудование поступило в государственное учреждение «Примгосавтонадзор». Сейчас его специалисты готовят документы для передачи «Парконов» в ГИБДД края. Всего закуплено десять мобильных комплексов «Паркон» и два прибора компьютерной обработки данных.