Хабаровский край в 2012 году увеличил добычу золота на 24,4%, олова – на 54%

Как сообщается в материалах управления недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края, в 2012 году стабилизировалось положение дел по добыче олова в крае, единственном регионе России где продолжается его добыча. В прошлом году добыто 280 тонн олова в концентрате, что на 54% превышает показатель 2011 года. При этом инвестор в лице инвестиционной компании "Русские Фонды" намерен вкладывать средства в развитие оловодобывающего производства в крае и в дальнейшем.