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Налоги на недвижимость скоро будем платить исходя из ее кадастровой стоимости

1 февраля 2013, 20:17
В 2014 году регионы смогут перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 31 января на расширенном заседании правительства РФ.

В 2014 году регионы смогут перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 31 января на расширенном заседании правительства РФ.

"С 2014 года регионам будет предоставлено право перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости", - заявил премьер.

По его словам, к 2018 году в России пенсии возрастут в реальном выражении, по сравнению с 2012 годом, до 28%.

"Рост пенсий в реальном выражении к 2018 году составит от 20 до 28 процентов, по сравнению с 2012 годом. Средний размер трудовой пенсии по старости будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионеров и, конечно, будет зависеть от трудового стажа ", - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что механизм начисления пенсий станет дополнительным стимулом для граждан продолжать работу после достижения пенсионного возраста.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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