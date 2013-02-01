Налоги на недвижимость скоро будем платить исходя из ее кадастровой стоимости

"Рост пенсий в реальном выражении к 2018 году составит от 20 до 28 процентов, по сравнению с 2012 годом. Средний размер трудовой пенсии по старости будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионеров и, конечно, будет зависеть от трудового стажа ", - сказал Дмитрий Медведев.