Популярный видеохостинг YouTube станет платным для россиян

Видеохостинг YouTube намерен ввести платные подписки на каналы весной текущего года. По имеющейся информации, презентация нового функционала запланирована на конец апреля на конференции Digital Content New Fronts. На сегодняшний день основным источником дохода для создателей видео на YouTube является реклама. Кроме того, с 2011 года в видеохостинге действует сервис проката фильмов, который позволяет пользователям смотреть кино за небольшую плату. Этот функционал распространяется и на Россию. Видеосервис также рассматривает возможность ввести плату за просмотр контента в прямом эфире и доступ к видеотекам, в которых можно найти ранее вышедшие программы. «На протяжении долгого времени мы говорили, что для разного контента необходима разная система оплаты, — заявил представитель YouTube. – Многие наши партнеры считают, что подписка является наиболее выгодной моделью, и мы рассматриваем такую возможность». По оценкам эксперта RBC Capital Markets Марка Махоуни, выручка YouTube в 2012 году составила около $4 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2011 году. По его прогнозам, в текущем году показатель может вырасти до $5 млрд. Причем половина этой суммы пойдет на отчисления для производителей контента, которые делят с сервисов выручку от рекламы. Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет YouTube может потратить сотни миллионов долларов для того, чтобы привлечь производителей контента со всего мира создавать оригинальные ролики специально для видеосервиса. Кроме того, YouTube уже вложил внушительные средства в создание подобных каналов для американских зрителей. В частности, компания заключила партнерства с юмористкой Эми Полер, голливудским режиссером Джоном Эвнетом, рэппером Jay-Z. Видеохостинг также работает с крупными производителями видеоконтента, такими как Walt Disney Co и Endemol NV, известным своими телешоу «Фактор страха» и «Большой брат». По информации аналитических агентств, рекламные расходы в цифровом онлайн-видеоконтенте в пределах США в 2012 году выросли на 47% до $2,9 млрд, но они по-прежнему несопоставимы с $65 млрд рынка традиционной телерекламы. На телевидение в прошлом году пришлось 40% рекламных расходов, на онлайн-видео — менее 2%. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей. Ежедневное количество просмотров видео на сайте составляет более 3 миллиардов. На сайте представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи, включая видеоблоги. Популярный ныне проект был основан в феврале 2005 года тремя программистами в калифорнийском городке Сан-Бруно. Они использовали технологию Flash Video , позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых данных. Проект стал хорошим средством развлечения, и, сформировав свое сообщество, по данным статистики аналитической компании Alexa, опередил по популярности социальную сеть MySpace. В ноябре 2006 года была завершена покупка YouTube компанией Google за 1,65 миллиарда долларов. До покупки YouTube у Google был сервис схожей направленности — Google Video. Представители Google изначально не намеревались закрывать популярного конкурента, а использовать его как место поиска видео по всем видеохостинговым сайтам. В настоящее время поиск Google Video включает и YouTube. Кстати, некоторые пользователи YouTube приобрели статус медиазнаменитостей. Таковым, к примеру, оказался Boxxy, чья слава перешагнула рамки Интернета и повлияла тем самым на их судьбу. Пользователь esmeedenters, подгружавшая свои любительские видео с исполнением популярных песен, в итоге была примечена продюсером и заключила музыкальный контракт на лейбле Tennman Records, возглавляет который Джастин Тимберлейк. Также смог получить дорогостоящий контракт с крупным лейблом мальчик Джастин Бибер из Канады, чьи песни записанные на видео выкладывала его мама, пишет Gudok.ru.