Правый руль опять хоронят. И оживляют

Те, кто верит не слухам, а собственным глазам, без труда могут убедиться, что российским владельцам праворульных авто нечего опасаться ни до, ни после 1 января 2015 года. В соответствии с документом, с этого момента "запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления категорий М2 и М3. В Республике Беларусь и Республике Казахстан запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, относящихся к другим категориям".