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Во Владивостоке обнаружен перерабатывающий цех с рыбным неликвидом

1 февраля 2013, 12:36
В ходе проверки одного из рыбоперерабатывающих цехов по выпуску копчёной и вяленой рыбной продукции обнаружено 17,6 тонн рыбного сырья неподтверждённого качества и безопасности.

По результатам проведённого прокуратурой города Владивостока и Россельхознадзором контрольного мероприятия, в одном из рыбоперерабатывающих цехов по выпуску копчёной и вяленой рыбы обнаружено свыше 17 тонн сырья для выпуска готовой продукции, не отвечающего требованиям безопасности и качества. Продукция исключена из оборота.

Так, в ходе проверки расположенного на территории Советского района города Владивостока (район фабрики «Заря») одного из рыбоперерабатывающих цехов по выпуску копчёной и вяленой рыбной продукции, проверяющими обнаружено 17,6 тонн рыбного сырья неподтверждённого качества и безопасности.

При осмотре принадлежащих цеху мест хранения сырья для выпуска готовой продукции, проверяющими была обнаружена следующая мороженная рыбопродукция: сельдь тихоокеанская, терпуг, камбала желтопёрая, головы лососёвых пород рыб. Всё рыбное сырьё хранилось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности. Причём, на 9 тонн лососёвых голов срок хранения истёк ещё в начале января этого года.

В настоящее время рыбная продукция исключена из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Россельхознадзор#Рыбная отрасль#Владивосток#Происшествия
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