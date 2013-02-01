Во Владивостоке обнаружен перерабатывающий цех с рыбным неликвидом

По результатам проведённого прокуратурой города Владивостока и Россельхознадзором контрольного мероприятия, в одном из рыбоперерабатывающих цехов по выпуску копчёной и вяленой рыбы обнаружено свыше 17 тонн сырья для выпуска готовой продукции, не отвечающего требованиям безопасности и качества. Продукция исключена из оборота.
Так, в ходе проверки расположенного на территории Советского района города Владивостока (район фабрики «Заря») одного из рыбоперерабатывающих цехов по выпуску копчёной и вяленой рыбной продукции, проверяющими обнаружено 17,6 тонн рыбного сырья неподтверждённого качества и безопасности.
При осмотре принадлежащих цеху мест хранения сырья для выпуска готовой продукции, проверяющими была обнаружена следующая мороженная рыбопродукция: сельдь тихоокеанская, терпуг, камбала желтопёрая, головы лососёвых пород рыб. Всё рыбное сырьё хранилось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности. Причём, на 9 тонн лососёвых голов срок хранения истёк ещё в начале января этого года.
В настоящее время рыбная продукция исключена из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Газета "Золотой Рог".