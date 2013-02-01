Во Владивостоке обнаружен перерабатывающий цех с рыбным неликвидом

При осмотре принадлежащих цеху мест хранения сырья для выпуска готовой продукции, проверяющими была обнаружена следующая мороженная рыбопродукция: сельдь тихоокеанская, терпуг, камбала желтопёрая, головы лососёвых пород рыб. Всё рыбное сырьё хранилось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности. Причём, на 9 тонн лососёвых голов срок хранения истёк ещё в начале января этого года.