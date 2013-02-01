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Во Владивостоке разрабатываются короткие транспортные маршруты

1 февраля 2013, 12:12
Администрация Владивостока строит далеко идущие планы по развитию общественного транспорта.

Администрация Владивостока строит далеко идущие планы по развитию общественного транспорта.

Как рассказала газете "Золотой Рог" заместитель главы администрации краевого центра Приморья Роман КАРМАНОВ, "во Владивостоке разрабатываются новые транспортные маршруты. В этом году мы хотим запустить короткий маршрут от «Катерной» до Фуникулера, чтобы на нем можно было спускаться на ул. Светланскую. Затем — до «Второй Речки». И с поступлением первых малых автобусов обязательно запустим маршрут из Центра города вверх к ул. Луцкого и на Золотой мост".

Напомним, 25 января жители столицы Приморского края смогли впервые проехать по автобусным маршрутам, связавшим центр города с мысом Чуркина, а также материковую часть Владивостока с островом Русским.

Как сообщалось ранее, на линии протяженного кольцевого маршрута № 15 «Покровский парк - 1-ая Речка - ДВФУ» и его укороченного варианта «Катерная - ТД Изумруд - Катерная» вышли пассажирские автобусы. На данный момент на новых линиях в тестовом режиме работает 15 единиц транспорта.

Олег Жунусов, газета "Золотой Рог".

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