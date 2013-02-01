Во Владивостоке разрабатываются короткие транспортные маршруты

Как рассказала газете "Золотой Рог" заместитель главы администрации краевого центра Приморья Роман КАРМАНОВ, "во Владивостоке разрабатываются новые транспортные маршруты. В этом году мы хотим запустить короткий маршрут от «Катерной» до Фуникулера, чтобы на нем можно было спускаться на ул. Светланскую. Затем — до «Второй Речки». И с поступлением первых малых автобусов обязательно запустим маршрут из Центра города вверх к ул. Луцкого и на Золотой мост".