Вячеслав Лысаков: Циркулирующие слухи о запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока

Депутат-единоросс, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков заявляет о том, что жителям Дальнего Востока не стоит бояться запрета на праворульные автомобили, а также говорит, что намерен поставить вопрос о поправках в законодательство о снижении заградительных пошлин на ввозимые автомобили. "Периодически циркулирующие слухи о законодательном запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока и, в частности, Сахалина. Как депутат Государственной Думы заявляю: слухи эти абсолютно ложные", — сказал Лысаков журналистам в среду.
Нормы технического регламента "О безопасности колесно-транспортных средств", по его словам, предусматривают запрет на правый руль только для общественного транспорта. Этот запрет вступает в силу с начала 2015 года, отметил он. Никаких запретов правых рулей для личных автомобилей в документе не содержится, сказал Лысаков, пишет РИА Новости. Кроме того он выступил за снижение пошлин на ввозимые автомобили. "Вопрос о снижении заградительных пошлин будет поднят мною в ближайшее время на законодательном уровне", — сказал депутат.
Жители Дальнего Востока находятся, по его словам, в ущемленном положении, поскольку запрета на ввоз нет, но введены "заградительные — а фактически, запретительные — пошлины на импортные автомобили", что хорошо для небольшой европейской страны, но не очень подходит для Российской Федерации, учитывая специфику регионов, имеющих не очень развитую дорожную сеть и сложные климатические условия. Некоторые регионы, по его словам, такие как Сахалин, Камчатка, Магаданская область, Якутия, Приморье нуждаются в автомобилях с полным приводом. Так, подавляющий процент автомобилей — до 80% — на Камчатке составляют машины с полным приводом, а конкурентоспособной продукции в этом классе российская автопромышленность пока еще не выпускает, сказал Лысаков.