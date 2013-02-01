Вячеслав Лысаков: Циркулирующие слухи о запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока находятся, по его словам, в ущемленном положении, поскольку запрета на ввоз нет, но введены "заградительные — а фактически, запретительные — пошлины на импортные автомобили", что хорошо для небольшой европейской страны, но не очень подходит для Российской Федерации, учитывая специфику регионов, имеющих не очень развитую дорожную сеть и сложные климатические условия. Некоторые регионы, по его словам, такие как Сахалин, Камчатка, Магаданская область, Якутия, Приморье нуждаются в автомобилях с полным приводом. Так, подавляющий процент автомобилей — до 80% — на Камчатке составляют машины с полным приводом, а конкурентоспособной продукции в этом классе российская автопромышленность пока еще не выпускает, сказал Лысаков.