zr.media
ГлавноеВсе новости

Артемовцы открыли во Владивостоке "Дом Пришвина"

4 февраля 2013, 11:42
В столице Приморья открылась выставка, посвященная 140-летию писателя-натуралиста.

В столице Приморья открылась выставка, посвященная 140-летию писателя-натуралиста.

На прошедшей неделе, 1 февраля, во Владивостоке открылась выставка, посвященная 140-летию писателя-натуралиста Михаила ПРИШВИНА. Организаторами действа стал квартет художников из Артема, в состав которого входят Геннадий КУНГУРОВ, Виктор УБИРАЕВ, Сергей БАРСУКОВ и собственно основатель «Дома Пришвина» Владимир ОЛЕЙНИКОВ.

На самой выставке представлено около сотни работ художников, которые можно было приобрести тут же. Большинство из работ выполнено маслом. Отдельный зал отдан произведениям Олейникова, в живопись которого, как он сам заверил собравшихся, изначально никто не верил. Однако художник оправдал свой талант, и его картины, опять же по оценке самого автора, приобрели «музейный уровень».

В его коллекции, вещал автор работ на открытии выставки, можно выделить отдельную серию картин, посвященных зиме, но их нельзя слить в нечто целое, любое из них «говорит на своем языке». Взять, например, композицию «Зимние узоры». Здесь, наряду с кипенной белизной снега, автор использовал яркие цвета спектра, напоминая, что зима такое же насыщенное, радостное время года.

На выставке не обошлось и без небольшого фуршета, однако большинство из собравшихся ценителей искусства предпочли «духовную пищу».

Также посетителям была представлена возможность поделиться своими впечатлениями в книге отзывов, где они поздравляли «пришвинцев» с юбилеем и очередной выставкой, а также восторгались представленными произведениями.

Алиса МАНЁНОК, специально для газеты «Золотой Рог».

#Новости#Выставка#Министерство культуры Российской Федерации#Культура#Департамент культуры#Шедевры мировой культуры#Выставка Нефтегаз#Департамент культуры ХМАО#Дворец культуры им. С.М. Кирова#Творческий город#Владивосток
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56