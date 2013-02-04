Артемовцы открыли во Владивостоке "Дом Пришвина"

На самой выставке представлено около сотни работ художников, которые можно было приобрести тут же. Большинство из работ выполнено маслом. Отдельный зал отдан произведениям Олейникова, в живопись которого, как он сам заверил собравшихся, изначально никто не верил. Однако художник оправдал свой талант, и его картины, опять же по оценке самого автора, приобрели «музейный уровень».