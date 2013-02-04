Артемовцы открыли во Владивостоке "Дом Пришвина"

В столице Приморья открылась выставка, посвященная 140-летию писателя-натуралиста.
На прошедшей неделе, 1 февраля, во Владивостоке открылась выставка, посвященная 140-летию писателя-натуралиста Михаила ПРИШВИНА. Организаторами действа стал квартет художников из Артема, в состав которого входят Геннадий КУНГУРОВ, Виктор УБИРАЕВ, Сергей БАРСУКОВ и собственно основатель «Дома Пришвина» Владимир ОЛЕЙНИКОВ.
На самой выставке представлено около сотни работ художников, которые можно было приобрести тут же. Большинство из работ выполнено маслом. Отдельный зал отдан произведениям Олейникова, в живопись которого, как он сам заверил собравшихся, изначально никто не верил. Однако художник оправдал свой талант, и его картины, опять же по оценке самого автора, приобрели «музейный уровень».
В его коллекции, вещал автор работ на открытии выставки, можно выделить отдельную серию картин, посвященных зиме, но их нельзя слить в нечто целое, любое из них «говорит на своем языке». Взять, например, композицию «Зимние узоры». Здесь, наряду с кипенной белизной снега, автор использовал яркие цвета спектра, напоминая, что зима такое же насыщенное, радостное время года.
На выставке не обошлось и без небольшого фуршета, однако большинство из собравшихся ценителей искусства предпочли «духовную пищу».
Также посетителям была представлена возможность поделиться своими впечатлениями в книге отзывов, где они поздравляли «пришвинцев» с юбилеем и очередной выставкой, а также восторгались представленными произведениями.
Алиса МАНЁНОК, специально для газеты «Золотой Рог».