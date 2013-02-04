Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют соблюдать субординацию

Гороскоп с 5 по 10 февраля
Овен. На этой неделе Овнов ждет крайне нестабильный период. Несмотря на ваши усилия, внешние обстоятельства могут часто меняться, а вам придется постоянно под них подстраиваться. Также это весьма неспокойное время для материально ответственных лиц. Продавцы и кассиры могут обнаружить недостачу, которую придется компенсировать из собственного кошелька.
Телец. Тельцов на этой неделе ждет сложное время. Наиболее трудный период приходится на середину недели. В это время вышестоящее начальство не будет готово к конструктивному сотрудничеству и может отказать вам в поддержке. Старайтесь не доводить ситуацию до конфликта и идти на уступки.
Близнецы. У Близнецов на этой неделе будет много работы, которая, однако, может проходить с осложнениями. Очень важно обращать внимание на детали: малейшие ошибки могут привести к необходимости заново все переделывать. Только при ответственном и профессиональном подходе неделя пройдет благополучно.
Рак. У Раков на этой неделе могут возникнуть финансовые затруднения. Возможно, работодатель будет задерживать оплату труда, что поставит вас в довольно сложное материальное положение. Тем, кто ищет работу, пока не стоит публиковать резюме на соответствующих сайтах Интернета: вы вряд ли получите достойные предложения.
Лев. В профессиональной деятельности у Львов возможны случаи нарушения договорных обязательств. Это особенно относится к тем, кто занимается обслуживанием клиентов. Не стоит ожидать значительных карьерных подвижек в этот период: звезды пока не сулят удачи.
Дева. Девам на этой неделе будет нелегко работать с информационными потоками. Если вам для выполнения профессиональных обязанностей требуется постоянный доступ к достоверной оперативной информации, рекомендуется проявить терпение и внимательность. Особого внимания потребуют взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу.
Весы. В профессиональной деятельности у Весов неделя может быть связана с определенными материальными сложностями. Воздержитесь от финансовых рисков. Игроки на валютной или фондовой бирже рискуют понести убытки. В целом сейчас может снизиться доход от вашей профессиональной деятельности.
Скорпион. У Скорпионов на этой неделе многие дела могут идти с торможением. Причем в наибольшей степени это будет характерно для тех проектов, в которых вы выступали инициатором. Сейчас не следует делать того, о чем вас никто не просит.
Стрелец. В профессиональной деятельности Стрельцам на этой неделе следует опасаться поступления ложной информации. Это не лучшее время для деловых контактов, поездок, торговли, консультаций и оформления документов.
Козерог. Работа вместе с коллегами или единомышленниками не будет отличаться высокой продуктивностью. Индивидуальный труд сейчас наиболее предпочтителен. Воздержитесь от составления планов на будущее, а также не расходуйте деньги на покупку компьютерной техники.
Водолей. У Водолеев на этой неделе могут возникнуть трудности на работе. Поскольку инициатива сейчас наказуема, то вашей основной задачей в этот период является выработка исполнительской дисциплины. Тот, кто умеет соблюдать субординацию, в итоге сможет сделать успешную карьеру.
Рыбы. На этой неделе обстоятельства могут заставить многих Рыб заняться повышением уровня своих профессиональных знаний. В этот период стоит беречь свою профессиональную репутацию. Не исключено, что ваша деятельность будет подвергнута проверке со стороны работодателя и контролирующих органов.
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.