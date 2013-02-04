Два жителя Приморского края лишены свободы за неуплату штрафа ГИБДД

Нарушив правила дорожного движения и получив от сотрудников ГИБДД квитанцию об оплате штрафа, оба водители в 30-дневный срок штрафы так и не оплатили. В связи с этим в отношении данных граждан судебным приставом отдела судебных приставов по г. Уссурийску были составлены и направлены в суд административные протоколы. Рассмотрев дело, мировой судья вынес решение – гражданину А., не оплатившему штраф, назначить административный арест на двое суток, а гражданину Б., неоднократно привлекаемому к ответственности виде административных штрафов - 12 суток ареста.