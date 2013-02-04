Эксперты: Мужчины за рулем оказались опаснее женщин

Женщины за рулем представляют меньшую опасность для окружающих, поскольку ДТП с их участием ведут к не таким страшным последствиям, чем аварии, в которые попадают мужчины. К такому выводу пришли специалисты британской страховой компании Diamond Car Insurance.
Эксперты проанализировали 400 тыс. обращений, связанных со случаями дорожно-транспортных происшествий. Выяснилось, что женщины чаще попадают в мелкие аварии без тяжелых последствий. К примеру, самыми распространенными видами ДТП у женщин стали удар припаркованного автомобиля, столкновение на парковке, удар автомобиля при движении задним ходом, столкновение при выезде со второстепенной дороги, удар после начала движения с парковочного места, удар стены, удар стоящего автомобиля, столкновение на круговом движении, поворот не со своего ряда и обычное столкновение с другим автомобилем.
В отличие от женщин, аварии у мужчин носят гораздо более тяжелые последствия. Самыми распространенными стали случаи наезда на животных, столкновение с отбойником, столкновение с деревом, наезд на пешехода на тротуаре, лобовое столкновение со встречным автомобилем, ДТП с несколькими участниками, столкновение с мотоциклистом, столкновение из-за сужения дороги или резкого перестроения.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.