zr.media
ГлавноеВсе новости

Эксперты: Мужчины за рулем оказались опаснее женщин

5 февраля 2013, 00:20
Женщины за рулем представляют меньшую опасность для окружающих, поскольку ДТП с их участием ведут к не таким страшным последствиям, чем аварии, в которые попадают мужчины.

Женщины за рулем представляют меньшую опасность для окружающих, поскольку ДТП с их участием ведут к не таким страшным последствиям, чем аварии, в которые попадают мужчины. К такому выводу пришли специалисты британской страховой компании Diamond Car Insurance.

Эксперты проанализировали 400 тыс. обращений, связанных со случаями дорожно-транспортных происшествий. Выяснилось, что женщины чаще попадают в мелкие аварии без тяжелых последствий. К примеру, самыми распространенными видами ДТП у женщин стали удар припаркованного автомобиля, столкновение на парковке, удар автомобиля при движении задним ходом, столкновение при выезде со второстепенной дороги, удар после начала движения с парковочного места, удар стены, удар стоящего автомобиля, столкновение на круговом движении, поворот не со своего ряда и обычное столкновение с другим автомобилем.

В отличие от женщин, аварии у мужчин носят гораздо более тяжелые последствия. Самыми распространенными стали случаи наезда на животных, столкновение с отбойником, столкновение с деревом, наезд на пешехода на тротуаре, лобовое столкновение со встречным автомобилем, ДТП с несколькими участниками, столкновение с мотоциклистом, столкновение из-за сужения дороги или резкого перестроения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#ДТП#Страхование#Капитал Страхование#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56