Эксперты: Мужчины за рулем оказались опаснее женщин

Эксперты проанализировали 400 тыс. обращений, связанных со случаями дорожно-транспортных происшествий. Выяснилось, что женщины чаще попадают в мелкие аварии без тяжелых последствий. К примеру, самыми распространенными видами ДТП у женщин стали удар припаркованного автомобиля, столкновение на парковке, удар автомобиля при движении задним ходом, столкновение при выезде со второстепенной дороги, удар после начала движения с парковочного места, удар стены, удар стоящего автомобиля, столкновение на круговом движении, поворот не со своего ряда и обычное столкновение с другим автомобилем.