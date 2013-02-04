Экспресс-курсы - "Английский для выживания"

Широкой востребованностью на сегодняшний день пользуются экспресс-курсы английского языка. Подобного рода курсы - это своего рода «Английский для выживания». Необходимость в быстром освоении разговорных навыков может возникнуть в том случае, если вы собираетесь в ближайшем времени в поездку за границу, но никаких разговорных навыков у вас нет.
Особенности экспресс-курсов
Помимо того, что курсы «Английский для выживания» являются ускоренными, у них есть и ряд других преимуществ, которые и делают их такими востребованными на сегодняшний день. К преимуществам можно отнести:
- Современную методику преподавания, которая основана на коммуникативном подходе, в сочетании с доступными учебными материалами.
- Занятия проводятся чаще, нежели на обычных курсах, обычно по 2 – 4 раза в неделю. Средняя продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа. При необходимости курсы могут проводиться ежедневно.
- Благодаря индивидуальному подходу на занятиях, экспресс-курсы великолепным образом подходят и для тех, кому необходимо изучение английского с нуля.
- Занятия проводятся в небольших группах, что позволяет преподавателю уделить время на занятии каждому обучающемуся.
Кому подходит курс «Английский для выживания»?
Посетить подобного рода курсы необходимо людям, которые собираются за границу на отдых или же с какой-либо деловой целью. Однако прежде чем записаться на курсы, необходимо определиться, какой именно курс вас интересует.
Если вы планируете общаться с партнерами по бизнесу, то вам необходим один курс, если вы отправляетесь за границу, чтобы отдохнуть, то вам нужно будет выбрать интенсивный курс иной направленности. Для достижения результата в максимально короткие сроки на занятиях изучаются только те аспекты языка, которые необходимы человеку в конкретной поездке.
Как проходят занятия?
Как мы уже отмечали, занятия проводятся в небольших группах, однако также возможно изучать английский индивидуально с преподавателем. На занятиях изучают основы грамматики, лексику, которая необходима для комфортного общения за границей.
Кроме того, на экспресс-курсах отрабатываются навыки бытового и делового общения, грамотного произношения и аудирования, которое необходимо для того, что ученик мог на слух понимать иностранную речь. По возвращению из поездки рекомендуется записаться на обычные курсы изучения иностранного языка, чтобы получить более углубленные знания. Статья подготовлена специалистами smileenglish.ru