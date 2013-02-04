Экспресс-курсы - "Английский для выживания"

Если вы планируете общаться с партнерами по бизнесу, то вам необходим один курс, если вы отправляетесь за границу, чтобы отдохнуть, то вам нужно будет выбрать интенсивный курс иной направленности. Для достижения результата в максимально короткие сроки на занятиях изучаются только те аспекты языка, которые необходимы человеку в конкретной поездке.