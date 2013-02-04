Исследование: Удаленная работа лучше всего мотивируют сотрудников IT-сферы

«В компаниях сферы Hi-tech практика удаленного труда сегодня применятся особенно часто ввиду специфики отрасли: работники ИТ-компаний легче выстраивают коммуникации с работодателем с помощью технических средств и уже вполне привыкли самостоятельно распределять свое рабочее и личное время, при этом эффективно выполняя работу, - говорит директор дальневосточного офиса компании АНКОР Наталья КОВАЛЕНКО. - Конечно, и в этой практике могут быть определенные риски: так, не стоит ожидать от удаленных сотрудников чрезмерной ответственности и вовлеченности, ведь без внешнего контроля немногие способны поддерживать корпоративный боевой дух. Но в больших городах время сегодня особенно ценно, поэтому для всех поколений его разумное расходование становится все более важным, и чем больше работодатели будут обращать внимание на этот факт, тем более эффективных специалистов они будут привлекать».