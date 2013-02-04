Каждый уважающий себя автовладелец имеет видеорегистратор. Или собирается его купить

Но что делать, если просматривать гигабайты роликов нет ни времени, ни желания? Можно ли тогда выбрать видеорегистратор по качеству видео, и как? В этом случае единственной реальной «точкой опоры» остаются цифры на коробке - характеристики разрешения видео. И пусть пиксели - это еще далеко не все, но тем не менее у регистратора, снимающего с разрешением Full HD, качество картинки будет лучше, чем у снимающего в HD. Что позволяет с большей вероятностью и с большего расстояния рассмотреть те же самые номера. Поэтому если есть возможность переплатить за Full HD, то однозначно стоит выбрать регистратор с таким разрешением.