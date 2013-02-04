Коллеги становятся друзьями в социальных сетях

Стоит отметить, что «дружба» в социальных сетях не дает гарантии реальных близких отношений в будущем. Дело в том, что 8% опрошенных, добавив коллегу во «френды», тут же забывают об этом, а 20%, хоть и просматривают личную информацию, и читают новостную ленту, однако в контакт не вступают. Интересный факт: каждый второй работник «пробивает» новичков в социальных сетях, которыми пользуется.