Облавы на иностранцев-нелегалов начались на Пхукете

Уточняется, что в ходе облавы обнаружилось отсутствие у иностранцев разрешения на работу или выполнение ими работы, которая не была прописана в соответствующих документах. Многие нелегалы работали в туриндустрии как гиды, водители таксисты или массажисты. Их дела переданы в суд провинции Пхукет, пишет РИА "Новый Регион".