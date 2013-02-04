Общественный совет предпринимателей Приморского края возглавила Юлия Пак

Однако в связи с назначением на должность Уполномоченного, Марина Шемилина обратилась в президиум ОСПП с просьбой об освобождения ее от руководства организацией и инициировала избрание нового председателя ОСПП. Напомним, что Марина Шемилина активно отстаивала интересы малого и среднего бизнеса. При ее активном участии была разработана Краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае», создан Гарантийный фонд ПК, созданы самые льготные условия в РФ по выкупу муниципального имущества по преимущественному праву, приняты оптимальные ставки ЕНВД, внесены поправки в коэффициент функционального назначения при расчете стоимости аренды земельных участков в г. Владивостоке, создан Центр развития предпринимательства в г. Владивостоке и многое другое.