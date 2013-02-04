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Общественный совет предпринимателей Приморского края возглавила Юлия Пак

4 февраля 2013, 15:49
Новым председателем Общественного совета предпринимателей Приморского края (ОСПП) стала Юлия ПАК. На этой должности она сменила Марину ШЕМИЛИНУ, которая являлась председателем ОСПП почти 10 лет.

Новым председателем Общественного совета предпринимателей Приморского края (ОСПП) стала Юлия ПАК. На этой должности она сменила Марину ШЕМИЛИНУ, которая являлась председателем ОСПП почти 10 лет.

Однако в связи с назначением на должность Уполномоченного, Марина Шемилина обратилась в президиум ОСПП с просьбой об освобождения ее от руководства организацией и инициировала избрание нового председателя ОСПП. Напомним, что Марина Шемилина активно отстаивала интересы малого и среднего бизнеса. При ее активном участии была разработана Краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае», создан Гарантийный фонд ПК, созданы самые льготные условия в РФ по выкупу муниципального имущества по преимущественному праву, приняты оптимальные ставки ЕНВД, внесены поправки в коэффициент функционального назначения при расчете стоимости аренды земельных участков в г. Владивостоке, создан Центр развития предпринимательства в г. Владивостоке и многое другое.

«Очень надеюсь, что ОСПП будет сотрудничать и взаимодействовать с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, для эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей», - подчеркнула Марина Шемилина.

Юрий МОРОЗОВ, газета «Золотой Рог».

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