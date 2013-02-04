Погодные условия в Приморье определяет неглубокий циклон

Довольно активный циклон с фронтальными разделами определяет в начале недели погоду почти на всем российском Дальнем Востоке.
Одновременно со стороны Японского моря волновой циклон поспособствует появлению больших теплых влажных воздушных масс, вызывая осадки и кратковременное потепление. А погодные условия в Приморье в первой половине недели определяет неглубокий циклон - после внезапного дождя в минувшую пятницу, на наш край вновь стал падать снег. Зима пока не сдается...
Итак, во ВЛАДИВОСТОКЕ на текущей неделе осадки возможны в среду и четверг – вновь ожидается небольшой снегопад. Что касается дневной температуры, то она не превысит 8-13 градусов мороза. С наступлением сумерек в столице Приморья происходит понижение температуры до минус 15-20.
А вот в ХАБАРОВСКЕ снега в ближайшую семидневку не будет. Днем у наших соседей температура выше 21-25 градусов мороза не поднимется. А после захода солнца воздух остывает до 26-30 ниже нуля.
Не будет идти снег и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневная температура в столице Амурской области колеблется на уровне 20-24 градусов мороза. По ночам холодает еще больше - до 27-32 ниже нуля.
Гораздо мягче погода на этой неделе в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Снега здесь ждут во вторник и пятницу. В дневные часы в столице островной области температура не превышает 8-11 градусов мороза. В темное время суток температура понижается до минус 12-15.
Похолодало в первую февральскую неделю в МАГАДАНЕ. Даже дневная температура выше 21-26 градусов мороза вряд ли поднимется. Еще суровее температурный режим в ночные часы – до 28-33 ниже нуля. Осадков в столице Магаданской области пока не ожидается.
Довольно комфортно на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Во вторник, среду и субботу в городе ожидается снег. Температура воздуха в дневное время достигает 3-5 градусов мороза. А ночной температурный фон в столице Камчатского края сохраняется в пределах 7-10 ниже нуля.
Прогноз составлен по данным сети Интернет
Газета "Золотой Рог", Владивосток.