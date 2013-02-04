Погодные условия в Приморье определяет неглубокий циклон

Довольно комфортно на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Во вторник, среду и субботу в городе ожидается снег. Температура воздуха в дневное время достигает 3-5 градусов мороза. А ночной температурный фон в столице Камчатского края сохраняется в пределах 7-10 ниже нуля.