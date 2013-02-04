Россия отказывается от импорта охлажденного мяса из США и Германии

Запрет на поставки из Германии охлажденного мяса птицы, говядины и свинины связан с распространением в этой стране вируса Шмалленберг и недейственностью гарантий, которые предоставляет германская ветслужба. Охлажденная продукция представляет больший риск, чем замороженная, которая при подозрении на ее качество может изыматься и храниться в холодильниках до окончательного выяснения ситуации, поясняют в Россельхознадзоре.