В феврале радужных перспектив для рубля не ожидается

Евро прибавляет к доллару 0,46%. Котировки европейской валюты, как и ожидалось, выбравшись из канала и пробив отметку 1,35, добрались до следующего сопротивления на отметке 1,365. Данное сопротивление может стать преградой на пути дальнейшего укрепления евро, но в случае пробоя и этой отметки далее данная пара упрется в 1,38. Дальше уровня 1,38 европейской валюте, скорее всего, не уйти. Сейчас евро поддерживает фактор мягкой денежной - кредитной политики в США и некоторое восстановление ситуации в экономиках мировых держав, но эти факторы временны, а дорогое евро для и без того проблемных европейских стран может стать большой неприятностью. Поэтому очень скоро можно ждать определенных действий от ЕЦБ, с целью ослабить валюту региона.