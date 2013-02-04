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В Приморском крае начали выплачивать новое демографическое пособие

4 февраля 2013, 19:11
Размер ежемесячной денежной выплаты составит 7484 рубля - таков утвержденный на сегодняшний день размер прожиточного минимума на детей в Приморье.

68 семей обратились за консультацией в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края по поводу оформления новой демографической выплаты. Это родители, у которых уже в наступившем году родился третий (последующий) ребенок.

Напомним, что еще одно детское пособие станут получать многодетные семьи, имеющие доход на каждого члена семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Размер ежемесячной денежной выплаты составит 7484 рубля - таков утвержденный на сегодняшний день размер прожиточного минимума на детей в Приморье. По информации специалистов департамента, в краевом и федеральном бюджетах на 2013 год Приморскому краю на эти цели предусмотрены 172,1 миллиона рублей. Новое демографическое пособие семьи будут получать до исполнения ребенку 3-х лет.

Сегодня порядок выплаты пособия проходит необходимые согласования. Для оформления пособия родителям следует обращаться в «Единые окна» по месту жительства.

Назначение ежемесячного пособия производится на основании следующих документов:

1) паспорта гражданина Российской Федерации;

2) свидетельств о рождении детей;

3) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) заявителя на территории Приморского края;

4) документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с заявителем и содержащего сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (месту пребывания);

5) документов, содержащих сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Ежемесячная денежная выплата назначается на шесть месяцев, по истечении шести месяцев необходимо проходить перерегистрацию.

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемые к нему документы могут быть представлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог".

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