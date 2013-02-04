В Приморском крае начали выплачивать новое демографическое пособие

Напомним, что еще одно детское пособие станут получать многодетные семьи, имеющие доход на каждого члена семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Размер ежемесячной денежной выплаты составит 7484 рубля - таков утвержденный на сегодняшний день размер прожиточного минимума на детей в Приморье. По информации специалистов департамента, в краевом и федеральном бюджетах на 2013 год Приморскому краю на эти цели предусмотрены 172,1 миллиона рублей. Новое демографическое пособие семьи будут получать до исполнения ребенку 3-х лет.