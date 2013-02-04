В Приморском крае начали выплачивать новое демографическое пособие

68 семей обратились за консультацией в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края по поводу оформления новой демографической выплаты. Это родители, у которых уже в наступившем году родился третий (последующий) ребенок.
Напомним, что еще одно детское пособие станут получать многодетные семьи, имеющие доход на каждого члена семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Размер ежемесячной денежной выплаты составит 7484 рубля - таков утвержденный на сегодняшний день размер прожиточного минимума на детей в Приморье. По информации специалистов департамента, в краевом и федеральном бюджетах на 2013 год Приморскому краю на эти цели предусмотрены 172,1 миллиона рублей. Новое демографическое пособие семьи будут получать до исполнения ребенку 3-х лет.
Сегодня порядок выплаты пособия проходит необходимые согласования. Для оформления пособия родителям следует обращаться в «Единые окна» по месту жительства.
Назначение ежемесячного пособия производится на основании следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации;
2) свидетельств о рождении детей;
3) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) заявителя на территории Приморского края;
4) документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с заявителем и содержащего сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (месту пребывания);
5) документов, содержащих сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Ежемесячная денежная выплата назначается на шесть месяцев, по истечении шести месяцев необходимо проходить перерегистрацию.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемые к нему документы могут быть представлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Газета "Золотой Рог".