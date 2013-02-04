В Приморском крае общий объем оборота оптовой торговли за год упал на 7%

В Приморском крае общий объем оборота оптовой торговли за 2012 год составил 379,3 млрд рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 7%.
При этом в Приморье деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (32%).
С начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: топлива дизельного – 622 тыс. тонн, бензина автомобильного - 281, мазута топочного – 886, мяса, включая мясо птицы и дичи – 110, изделий колбасных – 28, кондитерских изделий – 12 тыс. тонн, масла животного – 703 тонны.
Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 2000 тыс. дкл, вина – 564, вин шампанских и игристых – 382, коньячных напитков и коньяка – 131 тыс. дкл, сообщает Приморскстат.
Газета "Золотой Рог".