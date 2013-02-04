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В Приморском крае с предприятия взыскано свыше 28 млн руб. в счет возмещения экологического ущерба

4 февраля 2013, 11:22
В Приморье ООО "Деликон Продукт" без соответствующего разрешения сбрасывает сточные воды на рельеф местности с дальнейшим попаданием в залив Северный реки Уссури.

В Приморском крае по заявлению прокурора с перерабатывающего предприятия взыскано свыше 28 млн рублей в счет возмещения экологического ущерба.

Прокуратура Кировского района Приморского края в ходе проверки соблюдения в деятельности ООО «Деликон Продукт» требований природоохранного законодательства установила, что указанное перерабатывающее предприятие без соответствующего разрешения сбрасывает сточные воды на рельеф местности с дальнейшим попаданием в залив Северный реки Уссури.

При этом сбрасываемая вода является недостаточно очищенной и содержит вещества, опасные для состояния водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение. Так, согласно экспертным исследованиям, сточные воды содержат жиры и поверхностно-активные вещества, сброс которых запрещен, а также иные вещества, в т.ч. аммоний, взвешенные вещества, нитраты, хлориды, фенолы, нефтепродукты и др.

Учитывая, что указанными действиями заливу Северный реки Уссури причинен значительный ущерб, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением о взыскании в пользу бюджета Кировского муниципального района денежных средств в счет возмещения вреда, причиненного в результате сброса сточных вод.

Кировским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены и с ООО «Деликон Продукт» взыскано 28 млн 948 тыс. 285 рублей.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение районного суда оставлено без изменения, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

Газета "Золотой Рог".

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