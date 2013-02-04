В Приморском крае с предприятия взыскано свыше 28 млн руб. в счет возмещения экологического ущерба

При этом сбрасываемая вода является недостаточно очищенной и содержит вещества, опасные для состояния водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение. Так, согласно экспертным исследованиям, сточные воды содержат жиры и поверхностно-активные вещества, сброс которых запрещен, а также иные вещества, в т.ч. аммоний, взвешенные вещества, нитраты, хлориды, фенолы, нефтепродукты и др.