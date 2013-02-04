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В Приморском крае швейная фирма "Восток" сохранила бессменного гендиректора

4 февраля 2013, 16:03
Совет директоров ОАО "Приморская швейная фирма "Восток" (Спасск-Дальний) переизбрал генеральным директором Виктор КОХАНОВ, возглавляющий компанию с момента ее создания в декабре 1992 года.

Совет директоров ОАО "Приморская швейная фирма "Восток" (Спасск-Дальний) переизбрал генеральным директором Виктор КОХАНОВ, возглавляющий компанию с момента ее создания в декабре 1992 года. Срок полномочий - 5 лет с 5 февраля 2013 года по 4 февраля 2018 года.

Уставный капитал АО "Приморская швейная фирма "Восток" составляет 57,581 тыс. рублей, он разделен на 105,056 тыс. обыкновенных и 10,106 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля. Виктору Коханову принадлежит 8,1% (8,8% обыкновенных) акций фабрики. Его сыну Юрию Коханову - 8,68% (8,85% обыкновенных) акций. Основной ассортимент предприятия - спецодежда. По итогам 2011 года фабрика получила 1 млн 275,6 тыс. рублей чистой прибыли.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

#Новости#Экономика#Приморье#Бизнес
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