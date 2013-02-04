В Приморском крае швейная фирма "Восток" сохранила бессменного гендиректора

Совет директоров ОАО "Приморская швейная фирма "Восток" (Спасск-Дальний) переизбрал генеральным директором Виктор КОХАНОВ, возглавляющий компанию с момента ее создания в декабре 1992 года. Срок полномочий - 5 лет с 5 февраля 2013 года по 4 февраля 2018 года.