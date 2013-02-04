В Приморском крае специалисты в области 1С – одни из самых востребованных

Роман ПОПОВ, коммерческий директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум», говорит о том, что специалисты в области 1С действительно, пожалуй, единственные, кто выбивается из общих тенденций рынка. «Эти специалисты нужны всем, - говорит он, - поэтому и зарплаты у них выросли по итогам этого года процентов на 40. Например, в рамках одной розничной сети директор по развитию может получать в пределах 80 тыс. рублей, а обычный специалист 1С – около 60 тыс. рублей. Несколько подросла по итогам этого года и зарплата финансовых специалистов, но, на наш взгляд, скорее всего за счет совмещения в одной позиции нескольких должностей – требования к универсальности специалистов усилились».