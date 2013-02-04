В Приморском крае специалисты в области 1С – одни из самых востребованных

Одна из главных тенденций 2012 года на рынке труда – рост уровня зарплатных предложений специалистам 1С. Об этом говорят рекрутеры Владивостока.
«Наиболее дефицитные позиции стали позициями роста заработной платы, - говорит Елена РАУД, директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех». - Это по-прежнему продажники, другие специалисты из основного бизнес-процесса – закупщики, логисты, маркетологи. Отмечали мы некоторый рост у офисного персонала, бухгалтеров. Растет уровень предложений программистам 1С - это одна из новых тенденций последнего времени».
Роман ПОПОВ, коммерческий директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум», говорит о том, что специалисты в области 1С действительно, пожалуй, единственные, кто выбивается из общих тенденций рынка. «Эти специалисты нужны всем, - говорит он, - поэтому и зарплаты у них выросли по итогам этого года процентов на 40. Например, в рамках одной розничной сети директор по развитию может получать в пределах 80 тыс. рублей, а обычный специалист 1С – около 60 тыс. рублей. Несколько подросла по итогам этого года и зарплата финансовых специалистов, но, на наш взгляд, скорее всего за счет совмещения в одной позиции нескольких должностей – требования к универсальности специалистов усилились».
Что касается дефицита специалистов 1С, то его причины, по мнению рекрутеров, не совсем понятны. «Освоить это направление можно меньше чем за год, и это сразу даст возможность получать молодым специалистам неплохие деньги. Почему они не пользуются такой возможностью – для нас остается загадкой. Дефицит этих специалистов на рынке труда – значительный», - говорит Роман Попов.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.