В Приморском крае за год ликвидировано 4554 юридических лица

По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (101,9%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды (107%), деятельность гостиниц и ресторанов (106%), транспорт и связь (105%).