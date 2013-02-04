zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморском крае за год ликвидировано 4554 юридических лица

4 февраля 2013, 12:17
В экономике Приморского края произошли структурные изменения.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года по Приморскому краю из учтенных 66,3 тыс. организаций 64,1 тыс. являются юридическими лицами, 2,2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12% - транспорт и связь, 8% - строительство.

По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (101,9%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды (107%), деятельность гостиниц и ресторанов (106%), транспорт и связь (105%).

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций Приморского края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 77%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

В течение 2012 года зарегистрированы 6577 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 4554.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 55,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщила пресс-служба Приморскстата.

Газета" Золотой Рог".

#Новости#Звезды шоу-бизнеса#Бизнес-центр "Рябина"#Статистика рождаемости и смертности#Статистика#Бизнес#Готовый бизнес#Похоронный бизнес#Креативный бизнес#Малый и средний бизнес#Ассоциация европейского бизнеса#Малый бизнес#Разработка бизнес-плана фирмы#Экономика#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56