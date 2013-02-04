Во Владивостоке начата подготовка к "модному саммиту" Pacific style week

- Кто, если не мы? Наш вуз является самой подготовленной площадкой для реализации такого проекта, вплоть до Западной Сибири, - прокомментировал журналистам эту инициативу ректор вуза ЛАЗАРЕВ, напомнив и про известный далеко за пределами Владивостока конкурс «Пигмалион», и про победы молодых модельеров в российских и международных конкурсах. Да и сам город у Тихого океана, мода и стиль жизни которого формируются на стыке двух культур Европы и Азии, обречен на успех в этом начинании. Тем более у вуза есть, чем наполнить программу. Во время презентации грядущего модного события дизайнер Маргарита Лукьянец представила свой перформанс «Над кукушкиным гнездом» — инсценировка известной книги Кена Кизи в образах модельера вполне может стать сенсацией в мире театра моды.