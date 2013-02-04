Во Владивостоке начата подготовка к "модному саммиту" Pacific style week

Презентация Недели моды, стиля, индустрии красоты стран АТР «Pacific style week» состоялась в 1 февраля во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС).
ВГУЭС при поддержке администраций Владивостока и Приморского края решил продолжить «саммитовский» марафон и в мае проведет крупную международную акцию, сделав Владивосток центром индустрии моды и Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Кто, если не мы? Наш вуз является самой подготовленной площадкой для реализации такого проекта, вплоть до Западной Сибири, - прокомментировал журналистам эту инициативу ректор вуза ЛАЗАРЕВ, напомнив и про известный далеко за пределами Владивостока конкурс «Пигмалион», и про победы молодых модельеров в российских и международных конкурсах. Да и сам город у Тихого океана, мода и стиль жизни которого формируются на стыке двух культур Европы и Азии, обречен на успех в этом начинании. Тем более у вуза есть, чем наполнить программу. Во время презентации грядущего модного события дизайнер Маргарита Лукьянец представила свой перформанс «Над кукушкиным гнездом» — инсценировка известной книги Кена Кизи в образах модельера вполне может стать сенсацией в мире театра моды.
Продюсер проекта Юлия Барханова считает главными в программе Недели стиля четыре события: конкурс молодых дизайнеров, презентации новых коллекций признанных мастеров фэшн-индустрии АТР; конкурс «Супермодель АТР», на дефиле которого наверняка соберутся красивейшие девушки региона; турнир «Мастер-Стиль» для стилистов, парикмахеров и визажистов АТР и выставки и конкурс фотографов. И все это, по замыслу организаторов, должно превратиться в большое красочное шоу красоты длинною семь дней.
Новые коллекции, продемонстрированные на презентации студентами и выпускниками-модельерами, обещают высокий уровень Недели моды и стиля во Владивостоке. И издания Издательской компании «Золотой Рог» - газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный капитал» стали информационными партнерами предстоящего «модного саммита».
Елена БЕЛЬЦЕВА.