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Во Владивостоке представители движения "Суть времени" протестовали против всего

4 февраля 2013, 11:47
2 февраля в Театральном сквере Владивостока прошел пикет регионального отделения всероссийского общественного левопатриотического движения "Суть времени", основателем и лидером которого является Сергей Кургинян, в поддержку "закона Димы Яковлева".

2 февраля в Театральном сквере Владивостока прошел пикет регионального отделения всероссийского общественного левопатриотического движения «Суть времени», основателем и лидером которого является Сергей Кургинян, в поддержку «закона Димы Яковлева».

Сторонникам Сергея Кургиняна не нравится ювинальная юстиция, «Акт Магнитского», реформы образования…

Напомним, этот закон устанавливает запрет на усыновление российских сирот гражданами США и был принят Россией в ответ на принятие США так называемого «акта Магнитского». Этот документ обвиняет конкретных российских чиновников в смерти адвоката Сергея Магнитского в тюрьме и, соответственно, запрещает им въезжать в США. Участники акции также выступили против ювенальной юстиции и против же реформ в образовании. В акции участвовало не более 10 человек. Особого интереса у горожан она не вызвала. Многие, из обративших внимание на протестантов, вообще с трудом понимали, против чего конкретно выступают пикетчики, что часто бывает, когда в одной акции смешиваются сразу несколько проблем…

Евгений ИТАРОВ, фото Игоря КРАВЦА, газета «Золотой Рог».

#Новости#Акция протеста#Протесты#Владивосток#Общество
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