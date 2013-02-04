Во Владивостоке представители движения "Суть времени" протестовали против всего

Напомним, этот закон устанавливает запрет на усыновление российских сирот гражданами США и был принят Россией в ответ на принятие США так называемого «акта Магнитского». Этот документ обвиняет конкретных российских чиновников в смерти адвоката Сергея Магнитского в тюрьме и, соответственно, запрещает им въезжать в США. Участники акции также выступили против ювенальной юстиции и против же реформ в образовании. В акции участвовало не более 10 человек. Особого интереса у горожан она не вызвала. Многие, из обративших внимание на протестантов, вообще с трудом понимали, против чего конкретно выступают пикетчики, что часто бывает, когда в одной акции смешиваются сразу несколько проблем…