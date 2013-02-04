Во Владивостоке во ВГУЭС будут учить телевидению

На прошлой неделе ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев объявил о создании в университете Высшей школы телевидения и об открытии нового направления «Телевидение».
О том, кого будут готовить во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, мы попросили рассказать Валерия Бакшина, в 1998-2011 годах возглавлявшего телерадиокомпанию «Владивосток»:
- ВГУЭС будет вторым университетом страны, где реализуется направление подготовки бакалавров «Телевидение» - до сих этим занимался только МГУ имени Ломоносова, где Высшую школу телевидения возглавляет известный российский журналист Виталий Третьяков, который, кстати, поддержал идею открытия этого направления во ВГУЭС. Поддержал нас и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов – сейчас в филиале ВГТРК «ГТРК «Владивосток» самая современная техническая база на Дальнем Востоке, а квалифицированных специалистов можно готовить только на современном оборудовании. Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев и директор ГТРК «Владивосток» Евгений Полянский уже подписали договор о сотрудничестве в подготовке будущих бакалавров.
Обучение по направлению «Телевидение» будет значительно отличаться от того, как учат будущих журналистов во многих вузах страны, в том числе и в ДВФУ, так как государственный стандарт делает возможным активнее привлекать к процессу обучения действующих журналистов, что позволяет нам уже на первом курсе открыть своеобразные творческие мастерские, в которых студенты будут разбиты на небольшие, максимум в пять человек, группы, с которыми будут заниматься ведущие журналисты и телеоператоры Владивостока. Уже в этом году мы планируем ввести несколько профилей обучения (по-старому – специализаций): тележурналист, радиожурналист, журналист сетевых изданий (или, как чаще говорят, интернет-СМИ), телевизионный оператор.
Абитуриенты, поступающие на направление «Телевидение», сдают традиционные для ЕГЭ экзамены по русскому языку и литературе и уже во ВГУЭС будут проходить творческий конкурс, который есть и у будущих журналистов в ДВФУ – только к традиционным испытаниям будет добавлена пробная работа в телевизионной студии. Как и в МГУ, у нас нет бюджетных мест, но стоимость обучения будет не очень высокая.
И, конечно, нельзя не сказать о втором, но не менее важном направлении работы Высшей школы телевидения ВГУЭС: переподготовке журналистов, операторов и, возможно, режиссеров для телерадиокомпаний Дальнего Востока – уже осенью мы планируем открыть первые курсы дополнительного образования.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".