Во Владивостоке во ВГУЭС будут учить телевидению

Обучение по направлению «Телевидение» будет значительно отличаться от того, как учат будущих журналистов во многих вузах страны, в том числе и в ДВФУ, так как государственный стандарт делает возможным активнее привлекать к процессу обучения действующих журналистов, что позволяет нам уже на первом курсе открыть своеобразные творческие мастерские, в которых студенты будут разбиты на небольшие, максимум в пять человек, группы, с которыми будут заниматься ведущие журналисты и телеоператоры Владивостока. Уже в этом году мы планируем ввести несколько профилей обучения (по-старому – специализаций): тележурналист, радиожурналист, журналист сетевых изданий (или, как чаще говорят, интернет-СМИ), телевизионный оператор.