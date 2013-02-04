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Во Владивостоке жителям микрорайона Снеговая падь цифровое ТВ и Интернет доступны за 250 рублей

4 февраля 2013, 13:53
Во Владивостоке для жителей микрорайона "Снеговая падь" компания "Рэдком" объявила о начале новой акции. В период с 1 февраля по 1 марта Цифровое Телевидение и Высокоскоростной доступ в Интернет от Рэдком можно получить всего за 250 рублей.
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Во Владивостоке для жителей микрорайона «Снеговая падь» компания «Рэдком» объявила о начале новой акции. В период с 1 февраля по 1 марта Цифровое Телевидение и Высокоскоростной доступ в Интернет от Рэдком можно получить всего за 250 рублей.

Весь февраль вы можете подключить Цифровое Телевидение и Высокоскоростной доступ в Интернет всего за 250 рублей! Главные условия акции - это рассрочка оплаты ТВ-приставки сроком на 10 месяцев по 250 руб./мес., подключение Цифрового ТВ и высокоскоростного интернета бесплатно!

Цифровое Телевидение от Рэдком – это более 130 каналов с высоким качеством изображения и четким звуком. Для удобства клиентов тарифы разделены на 11 уникальных тематических пакетов: фильмовый, детский, музыкальный, мужской, женский и др. Поэтому каждый сможет выбрать то тарифное предложение, что ему по вкусу или подключить сразу несколько тематических пакетов.

Высокоскоростной Интернет от Рэдком – это постоянное подключение к Интернету на высокой скорости от 5 до 60 Мбит/с в зависимости от тарифного плана. Быстрая загрузка текстовых, видео и mp3-файлов, а также домашняя сеть.

Подробную информацию вы можете получить по телефону 2-789-000 или на официальном сайте www.redcom.ru

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