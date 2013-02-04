Во Владивостоке жителям микрорайона Снеговая падь цифровое ТВ и Интернет доступны за 250 рублей

Цифровое Телевидение от Рэдком – это более 130 каналов с высоким качеством изображения и четким звуком. Для удобства клиентов тарифы разделены на 11 уникальных тематических пакетов: фильмовый, детский, музыкальный, мужской, женский и др. Поэтому каждый сможет выбрать то тарифное предложение, что ему по вкусу или подключить сразу несколько тематических пакетов.