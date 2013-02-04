Жители Владивостока заказывают заморские товары с доставкой на дом

Ожидаемый срок пересылки из США во Владивосток при покупке на eBay, 10-12 рабочих дней. Чаще всего посылка приходит в срок, но бывают и задержки, связанные с праздниками и большим количеством заказов. В других интернет-магазинах доставка составляет порядка 15 рабочих дней. Стоит отметить, что, когда посылка попадает в руки работников «Почты России», точный срок ее доставки назвать уже практически невозможно. Поэтому многие покупатели выбирают способ доставки курьерской службой EMS. Репутация у нее более приятная, хотя доставка немного дороже. Все вопросы, связанные с доставкой, можно уточнить в центральном офисе EMS. Также ощутимое преимущество службы EMS в доставке «до квартиры». Таким образом, покупатель освобождает себя от очередей на почте и от общения с сотрудниками «Почты России».