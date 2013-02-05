Акционеры НСРЗ подкорректируют устав

Акционеры ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на внеочередном собрании 20 февраля планируют утвердить новую редакцию устава.
В повестку дня также включен вопрос о принятии решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
Досье: Основными видами деятельности Находкинского судоремзавода является ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций. Уставный капитал АО составляет 47 млн 175 тыс. 191,1 рубля. Он разделен на 471 млн 751 тыс. 911 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Владельцем 37,5% акций компании является Ирина БОРБОТ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.