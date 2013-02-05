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Акционеры НСРЗ подкорректируют устав

5 февраля 2013, 15:54
Акционеры ОАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) на внеочередном собрании 20 февраля планируют утвердить новую редакцию устава.

Акционеры ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на внеочередном собрании 20 февраля планируют утвердить новую редакцию устава.

В повестку дня также включен вопрос о принятии решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.

Досье: Основными видами деятельности Находкинского судоремзавода является ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций. Уставный капитал АО составляет 47 млн 175 тыс. 191,1 рубля. Он разделен на 471 млн 751 тыс. 911 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Владельцем 37,5% акций компании является Ирина БОРБОТ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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