АТПФ во Владивостоке призван сблизить экономики стран-соседей

Второе пленарное заседание ХХI-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума было посвящено вопросам экономики и торговли. Участие в нем приняли депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК).
Как отметил депутат Константин МЕЖОНОВ, в ходе заседания состоялся диалог о том, как сблизить экономики, как сделать их более открытыми для сотрудничества.
- Высказывались самые различные предложения, в том числе по вопросам продовольственной безопасности, развития малого и среднего бизнеса. Дело в том, что экономики стран, которые представлены на форуме, – очень разные: есть сильные, есть развивающиеся. Если в экономике будут найдены точки для взаимоотношений, то это повлияет на вопросы политики и безопасности в АТР, - сказал Константин Межонов.
- Самое главное – обезопасить бизнес, чтобы инвестиции были надежно сохранены, и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум способствует тому, чтобы больше было взаимопонимания между различными государствами, чтобы парламентарии и бизнес могли лучше узнать друг друга, наладить сотрудничество, - сказал депутат ЗС ПК Галуст АХОЯН.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.