АТПФ во Владивостоке призван сблизить экономики стран-соседей

- Высказывались самые различные предложения, в том числе по вопросам продовольственной безопасности, развития малого и среднего бизнеса. Дело в том, что экономики стран, которые представлены на форуме, – очень разные: есть сильные, есть развивающиеся. Если в экономике будут найдены точки для взаимоотношений, то это повлияет на вопросы политики и безопасности в АТР, - сказал Константин Межонов.