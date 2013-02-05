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АТПФ во Владивостоке призван сблизить экономики стран-соседей

5 февраля 2013, 16:28
Второе пленарное заседание ХХI-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума было посвящено вопросам экономики и торговли. Участие в нем приняли депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК).
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АТР

Второе пленарное заседание ХХI-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума было посвящено вопросам экономики и торговли. Участие в нем приняли депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК).

Как отметил депутат Константин МЕЖОНОВ, в ходе заседания состоялся диалог о том, как сблизить экономики, как сделать их более открытыми для сотрудничества.

- Высказывались самые различные предложения, в том числе по вопросам продовольственной безопасности, развития малого и среднего бизнеса. Дело в том, что экономики стран, которые представлены на форуме, – очень разные: есть сильные, есть развивающиеся. Если в экономике будут найдены точки для взаимоотношений, то это повлияет на вопросы политики и безопасности в АТР, - сказал Константин Межонов.

- Самое главное – обезопасить бизнес, чтобы инвестиции были надежно сохранены, и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум способствует тому, чтобы больше было взаимопонимания между различными государствами, чтобы парламентарии и бизнес могли лучше узнать друг друга, наладить сотрудничество, - сказал депутат ЗС ПК Галуст АХОЯН.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Малый бизнес#АТР#Страны АТР#Владивосток#Политика
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