Депутаты Приморского края откорректировали бюджет

Менее единодушно, но все же приняли депутаты поправки в краевой закон «О приватизации имущества Приморского края», и тоже в трех чтениях. Цель поправок - упростить процедуру приватизации краевого имущества, приведя приморское законодательство в соответствие с федеральными нормами. Теперь решения об условиях приватизации будет принимать уполномоченный орган по управлению краевым имуществом. «Краевая администрация не будет задействована в этом процессе, а значит, мы ликвидируем лишнее звено в цепи согласования документов,- отметил Виктор ГРЕБНЕВ, председатель комитета по экономической политике и собственности. – Чем меньше административных барьеров, тем лучше для бизнеса». С принятием поправок процедура приватизации будет проходить на два месяца быстрее, заверили эксперты.