Депутаты Приморского края откорректировали бюджет

Первая в 2013 году сессия приморского парламента прошла в рабочем режиме. На фоне согласованных мнений по другим вопросам серьезные разногласия вызвали только изменения, вносимые в избирательное законодательство и регламент работы Законодательного Собрания (ЗС ПК).
А вот изменения в бюджет Приморского края на 2013-2015 годы, предложенные краевой администрацией, депутаты утвердили в трех чтениях, проявив при этом редкое единодушие. Доходная часть бюджета на текущий год выросла на 647,6 млн рублей (за счет целевых федеральных поступлений на нужды здравоохранения и на выплаты малообеспеченным семьям с детьми), расходная - увеличилась на 1,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на единовременную социальную выплату пенсионерам (т. н. губернаторские 900 рублей), на повышение зарплаты работникам дошкольных учреждений, на содержание вновь образованного краевого департамента государственного заказа (который, по словам первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, должен стать барьером для коррупции), наконец, на проведение социологических исследований.
В результате доходы бюджета на 2013 год оцениваются в 64,4 млрд рублей, расходы – в 74,2 млрд рублей. Дефицит составляет 9,8 млрд рублей – в пределах допустимого. Кстати, дефицит краевого бюджета в прошлом, 2012 году, по предварительным оценкам, составил 2,3 млрд рублей, сообщил Александр Костенко (на фото).
Менее единодушно, но все же приняли депутаты поправки в краевой закон «О приватизации имущества Приморского края», и тоже в трех чтениях. Цель поправок - упростить процедуру приватизации краевого имущества, приведя приморское законодательство в соответствие с федеральными нормами. Теперь решения об условиях приватизации будет принимать уполномоченный орган по управлению краевым имуществом. «Краевая администрация не будет задействована в этом процессе, а значит, мы ликвидируем лишнее звено в цепи согласования документов,- отметил Виктор ГРЕБНЕВ, председатель комитета по экономической политике и собственности. – Чем меньше административных барьеров, тем лучше для бизнеса». С принятием поправок процедура приватизации будет проходить на два месяца быстрее, заверили эксперты.
Следующим вопросом стало приведение избирательного законодательства края в соответствие с федеральным. По проекту, избирательные округа должны формироваться сроком на десять лет, избирательные участки - на пять, вводится новый порядок формирования Совета Федерации, устанавливается единый день голосования на региональных и местных выборах – второе воскресенье сентября, есть и другие новшества.
На заседании ЗС ПК изменения были приняты в первом чтении, но дальше процесс не пошел, поскольку на предшествующем сессии заседании комитета по региональной политике и законности члены КПРФ выступили против предложенных изменений. Председатель комитета единоросс Джамбулат ТЕКИЕВ напомнил коллегам, что федеральный закон уже вступил в действие с 1 января 2013 года, значит, при назначении выборов будут действовать федеральные нормы, а затягивание с принятием краевого закона может стать основанием для прокурорского протеста. Но на коммунистов это не подействовало.
«Надо менять федеральное законодательство, - заявил Владимир ГРИШУКОВ, возглавляющий фракцию КПРФ. - Мы будем обращаться в нашу фракцию в Госдуме. Как можно проводить выборы в сентябре, когда все еще на огородах?» Обсуждение поправок в Избирательный кодекс Приморского края, судя по всему, будет продолжено на ближайшем заседании профильного комитета.
Принятые поправки в краевой закон «О транспортном налоге» должны упростить получение льгот владельцам иномарок российской сборки с мощностью двигателя до 150 л. с. Теперь для того, чтобы получить льготную ставку транспортного налога, владельцу не придется представлять в налоговый орган документы, подтверждающие, что автомобиль собран на территории России.
В первом чтении был утвержден проект закона о формировании списков льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение квартир экономкласса в рамках проектов Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Цена такого жилья не должна превышать среднерыночную стоимость квадратного метра (в четвертом квартале 2012 года «потолок» для Приморского края составил 43 750 рублей).
Актуальная сегодня тема о положении детей-сирот также нашла отражение в работе приморского парламента. Депутаты утвердили изменения в краевой закон об опеке и попечительстве. Теперь усыновители, приемные и патронатные семьи будут проходить обязательную подготовку – для них разработана специальная обучающая программа. По словам вице-губернатора Ирины ВАСИЛЬКОВОЙ, на эти цели в 2013 году потребуется около 5 млн 350 тыс. рублей, которые предполагается выделить из краевого бюджета. Основная часть средств пойдет на оплату труда социальных педагогов, педагогов-психологов и врачей педиатров, которые будут готовить семьи к приему ребенка.
«Перед нами стоит задача привести приморское законодательство по поддержке детей-сирот в соответствие с федеральным, - отметил председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ. - Заявить, что готов взять ребенка из детского дома в семью, – мало, нужно полностью осознать свою ответственность – и финансовую, и педагогическую». Следующим шагом должен стать закон о постинтернатном сопровождении детей-сирот.
Елена ВОЛКОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.