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Единый портал молодых парламентариев АТР появится в Интернете

5 февраля 2013, 16:36
Об этом в ходе встречи молодых парламентариев в рамках Парламентского форума (АТПФ) во Владивостоке сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по молодежной политике Светлана ЖУРОВА.
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АТР

Портал станет площадкой для обсуждения проблем, которые являются общими для многих стран. Об этом в ходе встречи молодых парламентариев в рамках Парламентского форума (АТПФ) во Владивостоке сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по молодежной политике Светлана ЖУРОВА.

- По инициативе России было предложено провести круглый стол по вопросам молодежной политики на следующей сессии АТПФ в Мексике. Наши коллеги нас поддержали. Также мы предложили создать единый интернет-портал, на котором молодые люди со всего Азиатско-Тихоокеанского региона смогли бы оставлять свои предложения. Это будет хорошей площадкой для обсуждения молодежных проблем. Зачастую они у нас общие: вопросы безработицы, занятости населения, здорового образа жизни, - сказала Светлана Журова.

Встречи молодых парламентариев должны регулярно проводиться в странах АТР, считает и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Это поможет развитию международного сотрудничества, считает он. По мнению губернатора, Владивосток становится центром международных мероприятий, теперь уже и молодежных тоже.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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